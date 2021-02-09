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تعليم

مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ يناقش إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:57 م
مجلس عمداء جامعة
مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ
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محمود زيدان
عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة الدكتور علي صبري.


ناقش المجلس إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021 م، ووجّه رئيس الجامعة بمتابعة التجهيزات المطلوبة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول وتطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقًا لخطة الجامعة لضمان سلامة جميع المشاركين في الامتحانات وعودة الدراسة.

وشدد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم وتوفير سبل الراحة للطلاب، والعمل على حل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة.

وأكد عودة العمل بالقوة الكاملة لأعضاء التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري في كافة كليات ووحدات الجامعة اعتبارا من يوم الأحد 14 فبراير الجاري. 

كما كلف رئيس الجامعة بمتابعة مواقف الكليات فيما يخص ملف التقدم للحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومتابعة جهود الكليات فيما يخص جهود تحسين التصنيف الدولي للجامعة، وأيضا متابعة جهود الكليات في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومشروعات ريادة الأعمال.

كما وجه رئيس الجامعة بمتابعة تحديث اللوائح والمناهج الدراسية في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا في اللوائح التي قضى على عملها خمس سنوات.
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