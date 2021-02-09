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حوادث

ضبط 8 آلاف كمامة غير مطابقة للاشتراطات الصحية داخل مصنع بالقليوبية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:11 م
ضبط 8 آلاف كمامة
ضبط 8 آلاف كمامة
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إبراهيم الهوارى
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص وبداخله كميات كبيرة من الكمامات الغير مطابقة للاشتراطات الصحية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير امن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط 8 آلاف كمامة بدون بيانات وغير مطابقة للاشتراطات الصحية وذلك تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

من جانبها أمرت نيابة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم كميات من الفودو والاستروكس والشادوا المخدر، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائى لفحصها.

كانت معلومات سرية وردت للواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بقيام مجموعة من العاطلين بقرى مركز طوخ بالاتجار فى المخدرات وتوزيعها على عملائهم ليلا فكلف العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بسرعة القبض على الجناة وتحديد هويتهم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ والذي تمكن من القبض علي المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة وهم "س ف ط" 33 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن 250 جراما وكمية من مخدر الاستروكس تزن 350 جراما ومبلغ مالي 175 جنيها وهاتف محمول و"ا م ا" عاطل ومقيم دائرة قسم قها حال استقلاله السيارة ملاكي ماركة تويوتا وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن 350 جراما ومبلغ 70 جنيها وهاتف محمول، و" ح ا ع " 21 سنة عاطل ومقيم أجهور الكبري دائرة مركز طوخ وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 300 جرام ومبلغ 70 جنيها وهاتف محمول.
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