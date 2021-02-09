مسؤول مبادرة "حياة كريمة": نعطي أولوية في السنة الأولى للمراكز الأكثر احتياجًا

قال الدكتور ولاء جاد، مسؤول مبادرة "حياة كريمة"، إن المبادرة تغطي كامل الريف المصري، منوهًا بأنه حتى لا يتم استثناء أي قرية يجري تنمية المركز بالكامل.





وأضاف "طنطاوي"، خلال مداخلة هاتفية بنشرة أخبار "دي ام سي"، أننا نمتلك 189 مركزًا إداريًا في مصر سنعمل في 175 مركزًا.





وأشار مسؤول ملف حياة كريمة إلى أن هناك 4 محافظات الدولة تتمنى لهم برنامج خاص، وهم شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.





وتابع مسؤول ملف حياة كريمة أن هناك 3 محافظات حضارية لا يوجد بها ريف وهم القاهرة وبورسعيد والسويس، فيما عدا ذلك كافة محافظات مصر داخل المبادرة على مدار المراحل الثلاثة.





وأكد مسؤول ملف حياة كريمة، أننا نعطى أولوية في السنة الأولى للمراكز الأكثر احتياجًا، وهم 51 مركزًا منتشرين في 21 محافظة.