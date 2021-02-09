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برلمان

أبو شقة يقرر تعيين إيهاب عبدالعظيم رئيسا للجنة المنيا.. ومحمد خليفة عضوا بالهيئة العليا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:00 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس الوفد
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معتز الخصوصى
قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد تعيين النائب إيهاب عبدالعظيم رئيسا للجنة المنيا وتعيين الدكتور محمد خليفة عضوا بالهيئة العليا. 

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إنه انطلاقا من لائحة حزب الوفد وما تفرضه على رئيس الحزب بحماية الحزب والدفاع عن المصالح فإنه تقرر الآتي:-

أولا فصل كل من فصلا نهائيا من الحزب والمنع من الدخول وهم:-
ياسر الهضيبي 
طارق سباق 
محمد عبده 
حسين منصور 
محمد عبد العليم داود
نبيل عبدالله
محمد حلمي سويلم
حمدان الخليلي 
حاتم رسلان

كما تقرر بخصوص محمد مجدي فرحات الشهير بأرنب الفصل من الحزب وإحالته للنيابة العامة لتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية. 

وقال أبو شقة إنه من يريد الالتزام والسير بروح جديدة معنا لغاية وهدف واحد وهو الحفاظ على ثوابت الحزب وقيم وتقاليد بيت الأمة بعيدا عن الخروج عن ذلك، سنتصدي له بكل قوة لأنني ما رغبت في هذا المنصب-رئيس الحزب-  إما أن نقف على أرض صلبة وإما لا يمكن أن نستمر على هذا الحال. 

كما تقرر تكليف الشئون القانونية بالحزب باتخاذ كل الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد من ارتكبوا مؤامرات ضد الحزب الثابتة يقينا، مؤكدا أن هنا أدلة كافية التي تؤكد أن الحزب كان يسير ومدبر له السقوط في الهاوية.
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