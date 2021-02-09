كورونا المتحور.. جامعة كاليفورنيا تطور تقنية لسرعة إنتاج اللقاحات "فيديو"

كشف فيديو عرضته فضائية "العربية" عن تطوير جامعة كاليفورنيا لتقنية جديده تساعد في سرعة إنتاج اللقاحات لمواجهة السلالات المتحورة.





وأضاف أن التقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتسمي " Deepvacpred" وتساعد على انتاج اللقاحات خلال ثوانٍ أو دقائق بدلًا من أشهر عدة .





وأوضح ان التقنية تعمل على الجمع بين المعلومات المناعية واستراتيجيات الشبكة العصبية العميقة باستخدام محاكاة حاسوبية تعرف بمنهجية " إن سيليكو".





ومن جهته قال "بول بوغدان" باحث في جامعة كاليفورنيا ،" إن إطار عمل الذكاء الاصطناعي المطبق على تفاصيل الفيروس يمكن أن يوفر اللقاحات المرشحة في غضون ثواني ثم نقلها إلى التجارب السريرية بسرعة لتحقيق العلاجات الطبية الوقائية.



