استشاري أمراض معدية: انخفاض كبير فى أعداد الإصابة بـ كورونا.. فيديو

أكد الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والأمراض المعدية بـ قصر العيني، أن الأسبوعين الماضيين شهدا انخفاضا شديدا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، منوها إلى الوضع أصبح طبيعيا ولم تعد الأسرة المصرية تنزعج عند إصابة أحد أفرادها، حتى أن جميع الأسر أصبحت تكتفي بالعزل المنزلي عند الإصابة بأعراض خفيفة.





وأضاف "استشارى الجهاز الهضمى والأمراض المعدية"، عبر مكالمة هاتفية فى برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن إقبال الحالات على المستشفيات مباشرة شهد انخفاضا وهو ما ساعد على تقليل الضغط على المستشفيات، لافتا إلى وجود عدد كبير من مستشفيات العزل بالدولة المصرية مما ساعد على استقبال عدد كبير من الإصابات.





وأوضح استشاري الجهاز الهضمي والأمراض المعدية بالقصر العيني، أن من ضمن خصائص التحور التي تحدث للفيروس هو أن يكون فتاكًا أكثر، لافتا إلى أنه يمكن تقسيم درجة الفيروس إلى 3 أقسام، وهو المرض الخفيف والمتوسط والقوي.





وأشار إلى أنه عندما يتم تناول اللقاح يتمكن الشخص من تأمين نفسه ضد المرض القوي بنسبة 50%، مضيفا "إذا أردنا الحد من انتشار الفيروس لا بد أن تصل نسبة من تناولوا اللقاح ما بين 50% إلى 70% من إجمالي عدد السكان، وعندها يمكن التخلي عن الإجراءات الاحترازية والسيطرة على انتشار الفيروس".



