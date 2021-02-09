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محافظات

اليوم .. ضعف وانقطاع المياه ببعض مناطق شرق الإسكندرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:33 م
انقطاع المياه
انقطاع المياه
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أحمد بسيوني
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه بمناطق المعمورة وأبو قير والطابية، اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021، الساعة 10 صباحًا.

وذكرت الشركة في بيان أن هذا يأتي نظرًا لأعمال الإحلال والتجديد بالخط الناقل للمياه (قطر 1500 مم) المغذي لمحطة مياه المعمورة.

وأضافت أن المياه سوف تعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الإحلال والتجديد، وتهيب الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية للأماكن المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.

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اليوم .. ضعف وانقطاع المياه ببعض مناطق شرق الإسكندرية
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