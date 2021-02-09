ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:10 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان  محافظ بورسعيد  اجتماعا لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في  الشوارع، والتى تأتى تنفيذا لقانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو 2020 .

وحضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد  ورؤساء الاحياء وإدارة المرور والاجهزة المعنية 

ويهدف القانون  إلى القضاء على الانتظار العشوائى بالشوارع، وذلك من خلال طرح مساحات من الشوارع "مناطق الانتظار موازى للرصيف"، للمزايدة ويتم طرحها امام الشباب والشركات للتعامل  بشكل سنوى،

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يتم تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون، مرفقا به"صورة بطاقة الرقم القومى، المؤهل الدراسي، تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، رخصة قيادة سارية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة.

اقرأ أيضا 

وتصدر الرخصة لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديدها يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير ممن مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة، وتسرى بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتا أو دائما فى حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون.
محافظ بورسعيد يناقش اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
محافظ بورسعيد يناقش اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
محافظ بورسعيد يناقش اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
محافظ بورسعيد يناقش اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
محافظ بورسعيد يناقش اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

8 آلاف جنيه.. غرامة عدم تركيب الملصق الالكتروني و31 ديسمبر انتهاء المهلة

10 آلاف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات مزاولة مهنة السايس بدون ترخيص

أبرزها إجادة القراءة والكتابة.. 7 خطوات لمزاولة مهنة السايس وفقاً للقانون

3 سنوات قابلة للتجديد.. طريقة الحصول على رخصة السايس وفقاً للقانون

رسميا.. بدء العمل بقانون انتظار المركبات في الشوارع.. تفاصيل

فيديوجراف.. شروط ورسوم استخراج رخصة تنظيم انتظار المركبات

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بعدم تخفيف ارتداء الملابس الشتوية.. فيديو

بعد فوز البايرن.. شوبير: علي معلول خارج حسابات الأهلي في مواجهة بالميراس

دراسة تحدد 5 أماكن تتسبب فى 80% من إصابات كورونا

مدرب بايرن ميونخ بعد الفوز على الأهلي: كان يفترض أن نسجل المزيد

أحمد فلوكس لـ متابعيه على إنستجرام: هذا أسوأ ما قد يتورط فيه الإنسان .. شاهد

رجل فاضي.. نجم الأهلي يرد على منتقدي أداء الفريق أمام البايرن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحدد 5 أماكن تتسبب فى 80% من إصابات كورونا

هؤلاء المرضى أكثر عرضة للإصابة بـ سلالة كورونا الجديدة

هل المتعافي من كورونا يحصل على اللقاح؟.. هاني الناظر يجيب