محافظ بورسعيد يناقش اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، والتى تأتى تنفيذا لقانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو 2020 .





وحضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الاحياء وإدارة المرور والاجهزة المعنية





ويهدف القانون إلى القضاء على الانتظار العشوائى بالشوارع ، وذلك من خلال طرح مساحات من الشوارع "مناطق الانتظار موازى للرصيف"، للمزايدة ويتم طرحها امام الشباب والشركات للتعامل بشكل سنوى،





ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يتم تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون، مرفقا به"صورة بطاقة الرقم القومى، المؤهل الدراسي، تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، رخصة قيادة سارية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة.





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