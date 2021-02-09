بلغت 48 ألف دولار.. البيتكوين ترتفع بسبب تراجع الورقة الخضراء

واجه الدولار صعوبات في الارتفاع عن أدنى مستوى في أسبوع اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، إذ ينمو قلق المتعاملين بشأن توقعات العملة الأمريكية في مواجهة حزمة تحفيز مالي أمريكي كبيرة.





ودفع المستثمرون الدولار للارتفاع في الأسابيع الأخيرة إذ يتحرك الديمقراطيون سريعا لإقرار حزمة للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار يقترحها الرئيس جو بايدن، لكن بعض المحللين قالوا إن الإنفاق المالي الكبير مصحوبا باستمرار سياسة فائقة التيسير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشكلان عاملين معاكسين للعملة الأميركية.





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وبحسب تقرير عبر وكالة الأنباء "سي إن بي سي" عربية، بعد أن حاول الصعود في الجلسة السابقة، تراجع الدولار بصفة عامة مقابل نظرائه مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية من مستويات مرتفعة بلغتها أثناء الليل.





وكان أكبر مستفيد من تراجع الدولار هي بتكوين ، التي ارتفعت فوق 48 ألف دولار، مستندة إلى زيادة تقارب 20% سجلتها أثناء الليل بعد أن أعلنت تسلا عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية، وتراجع مؤشر الدولار 0.3% إلى 90.73 في التعاملات المبكرة في لندن، بعد أن انخفض إلى 90.603 للمرة الأولى منذ أول فبراير شباط.





وتسببت بيانات للوظائف الأميركية مخيبة للتوقعات صادرة يوم الجمعة في تقويض ارتفاع استمر أسبوعين دفع الدولار لأعلى مستوى في شهرين عند 91.6، وصعد اليورو 0.2% إلى 1.20775 دولار اليوم، مرتفعا من أدنى مستوى في شهرين عند 1.9520 دولار والذي لامسه يوم الجمعة.





وعاد الجنيه الإسترليني لبلوغ أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2018، ليصعد إلى 1.3784 دولار في آسيا. وفي أحدث تداولات، ارتفع 0.3% إلى 1.3774 دولار.