نتائج كارثية ومدير فني جديد.. كل ما تريد معرفته عن مولودية الجزائر قبل مواجهة الزمالك

يفتتح فريق الزمالك، دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل، بمواجهة مولودية الجزائر في تمام التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.





وتضم مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، كلا من الترجي التونسي، ومولودية الجزائر، وتونجيث السنغالي.





ويسعى الزمالك إلى اقتناص النقاط الثلاث في بداية مشوراه بدور المجموعات، وقطع أولى خطوات رحلة التأهل إلى الدور نصف النهائي.





مباراة الزمالك أمام مولودية الجزائر لن تكون سهلة، حسبما أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.





ويعرض "صدى البلد"، أرقام مولودية الجزائر في مسابقة الدوري هذا الموسم، قبل مواجهة الزمالك:





يقدم فريق مولودية الجزائر نتائج كارثية في مسابقة الدوري الجزائري هذا الموسم، حيث تمت إقالة نبيل نجيز المدير الفني مؤخرا، وتم تعيين عبد القادر عمراني خلفا له.





مباراة الزمالك المقبلة ستكون هي الأولى لـ عبد القادر عمراني مع مولودية الجزائر.





خاض مولودية الجزائر 11 مباراة في الدوري الجزائري هذا الموسم، فاز في 5 مباريات، وخسر 4 لقاءات، وتعادل في مواجهتين.





لم يتذوق مولدية الجزائر طعم الفوز آخر 4 مباريات، حيث خسر مواجهتين وتعادل في مثلهما.





سجل مولودية الجزائر 14 هدفا هذا الموسم، واهتزت شباكه 9 مرات.





سامي فربوي هو أخطر لاعبي فريق مولودية الجزائر، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الجزائري برصيد 4 أهداف.