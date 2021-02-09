الحماية المدنية تسيطر على حريق بمنزل بأسوان





وكانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان بلاغا بنشوب الحريق فى منزل بنجع الحجاب بقرية أبو الريش قبلى بمركز أسوان، وبالانتقال وبعد السيطرة على الحريق، تبين أن المنزل ملك لشخص يدعى شعبان.ر.م.





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وقد ألتهمت النيران أثاثات ومفروشات المنزل، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.





ومن جانبه أكد شعبان.ر صاحب المنزل بأن الحريق جاء نتيجة انقطاع متكرر للكهرباء، وعدم استقرار للتيار الكهربائي، والذي أدى إلى اشتعال النيران فى المنزل بعد أن بدأت النيران بغرقة المعيشة، ثم انتقلت إلى باقى غرف المنزل، مناشدا اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، ودمر مستلزمات المنزل.





هذا وكان قد ترأس الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إجتماع المجلس الإستشاري لمدرسة الطاقة الشمسية ببنبان بدراو، والذى عقده مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE) عبر برنامج (teams).





وقد حضر الإجتماع الدكتور رشا حكيم اقتصادي أول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور محمد فوزي نائب مدير مشروع WISE، ومنال سمرة استشاري المناهج الجديدة بمشروع WISE، ومحمد شرف مدير عام التعليم الفني بأسوان، و أحمد ماهر منسق مشروع WISE بأسوان، هذا بجانب ممثلي شركات الطاقة الشمسية بمشروع بنبان وهم المهندس أيمن فايق ممثل شركة اكوا باور، ومحمد زيدان ممثل شركة الكازار، وأحمد نجيب ممثل شركة اكسيونا، وعاصم كريم ممثل شركة أكسيس باور.





وتم خلال اللقاء مناقشة آليات قيام مشروع WISE بتحويل مناهج الطاقة الشمسية إلى مناهج رقمية، وتم استعراض إنجازات المجلس الإستشاري للطاقة خلال الفترة الماضية.