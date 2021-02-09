مع أختها .. لجين عمران تسترجع ذكرياتها مع الصيف بإطلالة ساحرة

استرجاع صورة تجمعها مع اختها وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها "إنستجرام" ، حيث ظهرت فيها بعدة إطلالات صيفية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها. حرصت الإعلامية السعودية لجين عمران









وظهرت لجين عمران وهي ترتدي فستاتن مشجر متسوط الطول بأكمام طويلة، ويتوسطه ازرار من المنتصف، واختارت قبعة باللون الأبيض على رأسها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.





وتركت لجين عمران خصلات شعرها السوداء منسدلة عبر كتفيها بتسريحة ناعمة وانسابية، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.





وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، حيث اختارت اللون الكشمير كأحمر شفاه.





وتزينت لجين عمران في جميع إطلالاتها بارتداء الإكسسوارات، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الأورانج ونظارة شميس باللون البني، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.





ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.





وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم ، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».





وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تليفزيون البحرين.





وعملت عمران في تليفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.



