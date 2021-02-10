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أخبار العالم

مجلس الأمن يطالب باحترام وقف إطلاق النار في ليبيا وطرد المرتزقة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:53 ص
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي يطالب بتنفذ وقف إطلاق النار في ليبيا
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قسم الخارجي
طالب مجلس الأمن الدولي جميع الدول الأعضاء بالامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وحث مجلس الأمن في بيان جميع الأعضاء على احترام تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة دون مزيد من التأخير.

ورحب المجلس  بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي حول تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وشدد البيان على أهمية وجود آلية فعالة وذات مصداقية لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية وبرعاية الأمم المتحدة.

كما دعا مجلس الأمن السلطة التنفيذية المؤقتة إلى تحسين الخدمات وبدء عملية مصالحة وطنية شاملة.

وطالب البيان السلطة المؤقتة على الاتفاق بشكل عاجل على تشكيل حكومة جامعة وفق ما ورد في خارطة الطريق التي اتفق عليها الملتقى في تونس، وإجراء التحضيرات الضرورية قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
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