مدرب منتخب المغرب السابق: تعلمنا من مصر كيفية الفوز خارج ملاعبنا

قال محمد فاخر، مدرب منتخب المغرب السابق، إن من أسرار فوز منتخب المغرب بكأس أمم إفريقيا للمحليين، هي ثقافة الفوز خارج الديار التي أصبح يتمتع بها لاعبو الأسود.





وفاز منتخب المغرب باللقب الإفريقي، بعد انتصاره على مالي (2-0) في النهائي، الأحد الماضي.





وتابع فاخر في تصربح لراديو "مارس": "أصبحث ثقة اللاعب المغربي أكبر خارج ملعبه، ولم يعد يخشى ما كان يسمى بالأدغال الإفريقية".





وأردف: "بدأنا بالأندية التي باتت تعرف كيف تعود بالانتصارات خارج القواعد، وقد ترسخت هذه القناعة في أذهان اللاعب المغربي"، مشيرا إلى أن هذا ما كان يميز الأندية المصرية في المنافسات الإفريقية وسبب نجاحها.





وواصل فاخر: "لقد نجح منتخب المغرب في فرض نفسه في الكاميرون وبأرقام وإنجازات، يصعب تكسيرها في النسخ المقبلة".





وختم: "تألق الأندية في المنافسة الإفريقية في النسخة الماضية، كان له دور مهم وتأثير إيجابي على منتخب المغرب في الشان وساهم أيضا في التألق".



