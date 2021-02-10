ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زلزال يضرب منطقة الحدود بين سوريا والعراق

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:48 ص
مقياس ريختر للزلازل
مقياس ريختر للزلازل
Advertisements
أحمد محرم
ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 3,8 درجات على مقياس ريختر وعمق 27 كم اليوم الحدود السورية العراقية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وذكر المركز الوطني للزلازل في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الهزة حدثت عند الساعة 06ر07 صباح اليوم بالتوقيت المحلي على الحدود السورية العراقية جنوب شرق الحسكة.

وكانت هزة أرضية بقوة3.1 درجات على مقياس ريختر وعمق 5 كم ضربت في الثاني من شباط الجاري الحدود السورية العراقية.

وفشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن سوريا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وعقد مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، اجتماعات مغلقة للتشاور حول التسوية السياسية للأزمة في سوريا.

من جانبه، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن أعضاء مجلس الأمن لى توحيد الموقف لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري.

وأكد المبعوث الأممي أن هناك حاجة  لاعتماد دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا.

وندد أعضاء المجلس خلال جلسة الثاثاء بـ"فشل" المسار السياسي المعتمد لوضع حد للنزاع في سوريا.

كما أعرب أعضاء الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن عن أسفهم لعدم إحراز تقدم جوهري خلال اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بقوة 4.3 درجة.. هزة أرضية تضرب جنوب إدلب السورية

بقوة 3.07 درجة.. زلزال يضرب السعودية

زلزال يضرب الحدود السورية العراقية بالقرب من مدينة الحسكة

مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على بيان مشترك حول سوريا

ترشيحاتنا

سر علاقة سعاد حسني بـ عزت العلايلي.. وهل كانت زوجته تشعر بالغيرة منها؟.. نجله يجيب

شاهد.. أحدث إطلالة لـ منة فضالي من سوريا

كأس العالم للأندية.. الأهلي يتسلح بتاريخه في مواجهة بالميراس في صراع البرونزية

بعد قليل .. قطع المياه عن عدة مناطق بالإسكندرية لمدة 8 ساعات| أماكن ومواعيد

أخبار الرياضة | الأهلي يغرم حسين الشحات وكهربا 600 ألف جنيه.. معلول يغيب عن مباراة بالميراس

بعد الارتفاع 7 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021

عريس يعتدي على مصور الزفاف.. ورد فعل مفاجئ من العروس | فيديو