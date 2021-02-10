زلزال يضرب منطقة الحدود بين سوريا والعراق

ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 3,8 درجات على مقياس ريختر وعمق 27 كم اليوم الحدود السورية العراقية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".





وذكر المركز الوطني للزلازل في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الهزة حدثت عند الساعة 06ر07 صباح اليوم بالتوقيت المحلي على الحدود السورية العراقية جنوب شرق الحسكة.





وكانت هزة أرضية بقوة3.1 درجات على مقياس ريختر وعمق 5 كم ضربت في الثاني من شباط الجاري الحدود السورية العراقية.





وفشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن سوريا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وعقد مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، اجتماعات مغلقة للتشاور حول التسوية السياسية للأزمة في سوريا.





من جانبه، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن أعضاء مجلس الأمن لى توحيد الموقف لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري.





وأكد المبعوث الأممي أن هناك حاجة لاعتماد دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا.





وندد أعضاء المجلس خلال جلسة الثاثاء بـ"فشل" المسار السياسي المعتمد لوضع حد للنزاع في سوريا.





كما أعرب أعضاء الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن عن أسفهم لعدم إحراز تقدم جوهري خلال اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.