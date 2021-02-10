صرفوا حوافز 1.7 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.. إحالة 6 من مسئولي السد العالي للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة 6 مسئولين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليه الأضرار بأموال جهة عملهم.
تقرير الاتهام شمل كلًا من، مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، ومدير الوحدة الحسابية والمراقب المالي ورئيس قسم الاستحقاقات ومدير الشئون الإدارية ورئيس المراجعة الحسابية ومدير الشئون الإدارية والموارد البشرية.
وأكد تقرير الاتهام أن المحالين خلال الفترة من يوليو 2015 حتى يونية 2018 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات أن من شملهم تقرير الاتهام وافقوا كل فيما يخصه على صرف حافز الإشراف والتميز لشاغلي وظائف الإدارة العليا والمهندسين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بالزيادة عن المقرر قانونًا بالقرار الوزاري رقم 1266 الصادر في 9 فبراير عام 2015 ولائحة الهيئة جهة عملهم الصادرة في 13 يوليو عام 1967 مما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بجهة عملهم قيمتها 1.7 مليون جنيه.
كما وافقوا كل فيما يخصه على صرف حافز الإعاشة للعاملين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة للأعوام المالية 2015 ــ 2016 ــ 2017 ــ 2018، على النحو الذي أسفرت عنه التحقيقات، وعلى ضوء التقرير المرفق بأوراق القضية، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.