صرفوا حوافز 1.7 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.. إحالة 6 من مسئولي السد العالي للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة 6 مسئولين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليه الأضرار بأموال جهة عملهم.





تقرير الاتهام شمل كلًا من، مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، ومدير الوحدة الحسابية والمراقب المالي ورئيس قسم الاستحقاقات ومدير الشئون الإدارية ورئيس المراجعة الحسابية ومدير الشئون الإدارية والموارد البشرية.





وأكد تقرير الاتهام أن المحالين خلال الفترة من يوليو 2015 حتى يونية 2018 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.





وكشفت التحقيقات أن من شملهم تقرير الاتهام وافقوا كل فيما يخصه على صرف حافز الإشراف والتميز لشاغلي وظائف الإدارة العليا والمهندسين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بالزيادة عن المقرر قانونًا بالقرار الوزاري رقم 1266 الصادر في 9 فبراير عام 2015 ولائحة الهيئة جهة عملهم الصادرة في 13 يوليو عام 1967 مما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بجهة عملهم قيمتها 1.7 مليون جنيه.





كما وافقوا كل فيما يخصه على صرف حافز الإعاشة للعاملين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة للأعوام المالية 2015 ــ 2016 ــ 2017 ــ 2018، على النحو الذي أسفرت عنه التحقيقات، وعلى ضوء التقرير المرفق بأوراق القضية، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.