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مرأة

بإطلالة كلاسيكية.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:27 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نهى هجرس
شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصور جديدة لها رفقة الأطفال داخل مستشفى أبو الريش، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية تكشف جمالها.


وظهرت ياسمين صبري، بمكياج لافت وناعم، حيث اعتمدت على وضع الآيلاينر الأسود لتحديد رسمة عيونها، كما اختارت الظهور بإطلالة بسيطة تبرز جمالها.


وتألقت ياسمين صبري، مرتدية بدلة كلاسيكية باللون البينك الذى يبرز جمالها وأناقتها، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ باللون البينك لإكمال ظهورها اللافت.


كما اختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها ليتناسب مع ظهورها الجذاب.


ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.


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