مباراة متكافئة.. مدرب بالميراس: سنواجه الأهلي الذي لم يخسر سوى من بايرن

أكد البرتغالي أبيل فيريرا، المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي، أن المباراة أمام الأهلي ستكون قوية ومتكافئة.



ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي، غدًا الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" لدينا فرصة إظهار طريقة لعبنا، لعبنا أمام تيجريس، لدينا رغبة في تقديم أفضل ما لدينا،سنواجه ثاني أكثر الفرق المشاركة في المونديال."





وأضاف "فريق منذ العام الماضي لم يخسر سوى أمام بايرن ميونخ، الفريقان سيحاولان الهجوم واستلام الكرة، الأهلي فريق يدافع من وسط الملعب ويريد السيطرة على الكرة، لكن هدف فريقي في المواجهة هو الأسلوب الهجومي".





وتابع: المباراة ستكون متكافئة وقوية لأن كلانا نريد تحقيق النجاح والفوز باللقاء.