بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات شيرين عبد الوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند مؤشر موقع جوجل بعد احتفالها بتخطى أغنيتها " يا بتفكر يا بتحس" 100 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية على اليوتيوب.





وتتميز الفنانة شيرين عبد الوهاب؛ بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التى تخطف الأنظار دائما برفقة زوجها الفنان حسام حبيب.









وتلجأ إلى الفساتين الأنيقة الجريئة التى تظهر بها فى الحفلات الخاصة بها وتميل إلى الألوان الترابية وهو ما يبرز جمالها.









وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ وتكتفى بوضع احمر الشفاه باللون الفاتح وهو ما تناسب مع اطلالتها.





وعلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " الى جمهورى الحبيب... 100 مليون شكرا ".









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