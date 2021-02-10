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عكاشة: دولة السودان أهم شركاء مصر عبر التاريخ

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:52 م
العميد خالد عكاشة،
العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر
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إسراء صبري
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الجهات السياسية في مصر تبذل مجهودا خرافيا من أجل التعاون وحل الأزمات خلال الفترة الماضية، معقبا: كنت أظن أن بداية 2021 ستظهر نتائج التعاون وحل الأزمات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن دولة السودان من أهم الدول الشقيقة لمصر، كما أنها تعد من أهم شركاء مصر الاستراتيجيين على مر التاريخ، دائما وأبدا هناك رباط أخوة واضح وصريح في كل المواقف.

وأكمل "عكاشة" هناك تبادل وتعاون كبير بين مصر والسودان، منوها بأنه منذ اللحظة الأولى للحراك السوداني ومصر تقف بجانب الشعب السوداني وتدعم رأيه تماما.

وأكد مصر والسودان دائما على قلب رجل واحد، مشيرا إلى أن القيادة السودانية أدركت تماما أن مصر هي الداعم الأول لها.

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