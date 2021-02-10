روسيا تعلن استعدادها لتصنيع لقاح "سبوتنيك V" في مصر

أعلن السفير الروسي في القاهرة، جيورجي بوريسينكو، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لمساعدة مصر على تصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك V" محليًا، بالإضافة إلى توريد ملايين الجرعات إلى القاهرة.





وقال بوريسينكو في مقابلة تلفزيونية مع قناة "روسيا اليوم" إن روسيا اقترحت على مصر توريد لقاحها في أغسطس الماضي، ووقعت الشركات المصرية على عقود لتوريد اللقاح الروسي إلى مصر، وتم بموجبها حجز 25 مليون جرعة من هذا اللقاح.





وأضاف بوريسينكو أن هذه الكمية تكفي لـ 12.5 مليون مواطن مصري، معربًا عن أمله في زيادة توريدات اللقاح إلى مصر تباعا.





وأكد بوريسينكو أن بلاده مستعدة لتوريد اللقاح إلى مصر، وكذلك نقل الرخصة لتصنيعه في الأراضي المصرية باستخدام المعدات المصرية، مشيرًا إلى أن "هناك شركات مصرية لديها القدرة على ذلك، وهذا يعتبر ميزة هامة، ويضمن لمصر طلب اللقاح، وتوريد هذا اللقاح إلى دول أخرى".





وتابع السفير الروسي أن "هذا الأمر يفتح الباب لفرص عمل للمصريين، ويعيد التعاون في مجال الصحة".





وأوضح بوريسينكو أن اللقاح الروسي يعتبر من أفضل اللقاحات في العالم، وله فعالية تصل لأكثر من 90%.





وأردف: "من أهم مميزات اللقاح هو أنه يمكن حفظه ونقله بدرجة حرارة من 2 إلى 8 درجات، وهذا يعني أن هذه الدرجة يمكن أن تكون موجودة في الثلاجة العادية، ويمكن نقله باستخدام المواد المثلجة الخاصة لأماكن بعيدة. وهذا أمر مهم بالنسبة للدول ذات الطقس الحار مثل مصر".