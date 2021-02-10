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ملء سد النهضة.. أحمد موسى: إثيوبيا لا تعترف بالمواثيق والقوانين الدولية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:49 م
الاعلامي أحمد موسى
الاعلامي أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن إثيوبيا لا تعترف بالمواثيق و الاتفاقيات و القوانين الدولية، وخرجت بتصريحات مستفزة خلال الساعات الماضية عن ملء السد.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، قال، فى تصريحات غريبة أنه لا بديل عن ملء سد النهضة في يوليو المقبل.

يذكر أن مصر والسودان أكدتا أكثر من مرة، أنه يجب الوصول إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا، قبل أن تبدأ الأخيرة في ملء سد النهضة، وذلك حفاظًا على الحقوق المائية لكل من الخرطوم والقاهرة.

وحذر وزير الري السوداني، ياسر عباس في وقت سابق، من خطة إثيوبيا لبدء المرحلة الثانية من خطة ملء سدّها على النيل الأزرق، موضحًا أن ملء السد يشكّل "تهديدا مباشرا" لأمن السودان القومي.

ومن جانبه، أعرب مبعوث الاتحاد الأوروبي، بيكا هافيستو، عن أسفه لفشل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وقال هافيستو في تصريحات لقناة "العربية" إنه لا يجب ملء السد قبل الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، مضيفًا: "على مصر والسودان وإثيوبيا التوافق قبل الملء الثاني للسد".

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