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مرأة

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:59 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة.

المكونات: 
3 ثمرات باذنجان
  نصف كيلو لحم مفروم
  2  بصل
  معلقة ملح  بهارات  فلفل أسود 
 3 ثمرات طماطم
 ملعقتان زيت  
شرائح فلفل أخضر
  ملعقة  زيت
  ملعقة كبيرة خل 
 ملعقة  ثوم 

 طريقة تحضير مسقعة باللحمة المفرومة:  
في وعاء ضعي الزيت ثم الثوم وانتظري حتى يذبل، ثم ضيفي إليه الصلصة. 
 ضيفي الخل ثم الملح والبهارات والفلفل الأسود وقلبي وانتظري حتي تجانس المكونات  وارفعيه من على النار.  
في قالب آخر، ضعي شريحة من الباذنجان الشرائح ثم اللحمة المفرومة، ثم طبقة باذنجان حتى تتكون مجموعة طبقات ضعي الصلصة، ثم ضعي شرائح الطماطم والفلفل على الوجه. 
ضعي الخليط في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تمام التسوية.
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