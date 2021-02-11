لعشاق الرجيم.. سلطة الخضروات المشويه على الطريقة المغربية

تقدم الشيف مفيدة عثمان المغربية طريقة مبتكرة لعمل سلطة الخضار المشوية بالسعرات الحرارية، فهى وجبة مغذية ومفيدة ومشبعة لعشاق الرجيم. اقرأ أيضًا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل يوميا لمدة شهر

مقادير سلطة الخضار المشوي

1 بصل حلو أو فيداليا مقطع إلى شرائح

حفنة من الهليون السميك

2 حبة كوسة كبيرة صفراء

2 حبة كوسة كبيرة

4 سنابل ذرة

ربع كوب لوز مقشر

كوب جبن بارميزان محلوق

زيت زيتون بكر ممتاز للطبخ

ملح وفلفل

الليمون والفلفل

طريقة تحضير سلطة خضار مشوي

يسخن الفرن إلى 400

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ، اقلب شرائح البصل مع زيت الزيتون والملح والفلفل . يقلب كل بضع دقائق حتى يتكرمل لمدة 20-25 دقيقة.

غلفي الهليون بقليل من زيت الزيتون والليمون والفلفل، يُطهى في الفرن لمدة 10 دقائق.

شوي الفرن على نار عالية.

قطعي الكوسة إلى نصفين بالطول. يُدهن الجانب المقطوع بزيت الزيتون ويتبل بالليمون والفلفل. ضعها على صينية خبز مبطنة بورق قصدير ، بحيث يكون جانب الجلد لأسفل. اشوي لمدة 8 دقائق. لا تقطع وهي ساخنة وإلا ستصبح السلطة سائلة.

في قدر كبير ، اسلقي الذرة لمدة 5 دقائق ، ثم اسحبيها ، إما على النار على الموقد ، بالتناوب كل 30 ثانية ، أو ضعيها تحت الشواية ، مع الدوران كل دقيقة أو نحو ذلك. قطعي الذرة من الكوز بمجرد أن تبرد.

اقلب الفرن إلى 350 وضع اللوز على صينية خبز واطبخ حتى يصبح لونه بنيًا قليلًا ، حوالي 7-8 دقائق.

يقطع القرع والكوسا والهليون إلى قطع صغيرة الحجم.

يُمزج القرع والكوسا والهليون والذرة واللوز ومعظم جبن البارميزان. يوزع في طبق التقديم. ضع طبقة من البصل المكرمل وبقية البارميزان فوقها. رشي الصلصة فوقها قبل التقديم. سيكون هناك ضمادات إضافية. يخدم 12.

معلومات غذائية

لكل وجبة: لكل حصة ، مع نصف الصلصة: 172 سعرة حرارية (نسبة السعرات الحرارية من الدهون ، 63) ، 4 جرام بروتين ، 13 جرام كربوهيدرات ، 4 جرام ألياف ، 13 جرام دهون إجمالية (2 جرام مشبع) ، 2 ملليجرام كوليسترول ، 89 ملليغرام صوديوم.

صلصة

نصف كوب زيت زيتون بكر ممتاز

2 ملاعق كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة خردل ديجون

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

نكهة نصف ليمونة

1½ ملعقة صغيرة بقدونس مجفف

الملح والفلفل حسب الذوق

يُمزج زيت الزيتون والعسل وخردل ديجون وعصير الليمون وقشر الليمون والبقدونس المجفف ويُضاف الملح والفلفل حسب الرغبة. اخفق أو اخلط حتى يتجانس. يصنع حوالي نصف كوب.

معلومات غذائية

لكل حصة : لكل ملعقة طعام: 63 سعرة حرارية (نسبة السعرات الحرارية من الدهون ، 75) ، تتبع البروتين ، 4 جرامات من الكربوهيدرات ، تتبع الألياف ، 5 جرامات من الدهون الكلية (1 جرام مشبع) ، تتبع الكولسترول ، 17 ملليغرام من الصوديوم.

