أخبار السعودية اليوم: إطلاق مهمة استكشافية للقمر والمريخ قريبًا.. عدوان حوثي مع وصول ليندركينج إلى الرياض.. وولي العهد السعودي يطلق رؤية كورال بلوم

ولي العهد السعودي يطلق رؤية كورال بلوم

عدوان حوثي مع وصول ليندركينج إلى الرياض

الفضاء السعودية يدرس إطلاق مهمة استكشافية للقمر والمريخ









استعرض اجتماع للهيئة السعودية للفضاء مسار العمل في مشروع إطلاق مهمة علمية استكشافية للقمر والمريخ واستكمال الهيئة لإجراءات تنفيذ المشروع.









وأعلن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، عن إكمال الهيئة جميع مراحل تأسيسها بعدما أنجزت بناءها المؤسسي وعقدت كثير من الشراكات والاتفاقيات محليا ودوليا على مختلف الأصعدة وأصبحت جاهزة لتنفيذ المهام المكلفة بها.









ولدى ترؤسه الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء عبر الاتصال المرئي، قدم الأمير سلطان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ما لقيته الهيئة منذ تأسيسها من دعم وتوجيه لتنطلق بسرعة، «وتبقى المملكة في مكانها الرائد في مجال الفضاء، مشددًا على أن المملكة العربية السعودية قادرة على المحافظة على الريادة معتمدة على سواعد أبنائها المتعلمين والمؤهلين ويحققون كثيرا من الإنجازات على مختلف الصعد»، وفقا لبيان عن الهيئة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.









وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن خادم الحرمين الشريفين عاصر رحلة السعودية التاريخية الرائدة إلى الفضاء والتي انطلقت في عام 1985، بمشاركة أكثر من 30 عالما سعوديا وحققت كثيرا من النجاح وألهمت كثيرا من دول المنطقة والعالم لريادة الفضاء واستثماره لصالح الإنسانية.









وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء عن برامج عديدة تعدها الهيئة، وفي مقدمتها ريادة الفضاء وبناء الكوادر التي تشارك من الأرض إلى الفضاء، والاستثمار في قطاع الفضاء بالتعاون مع وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة، لافتا إلى إعلان خلال أسابيع عن «إطلاق قطاع في الهيئة مهمته تحفيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي والجديد والمهم، وذلك لتوفير التمويل وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا المجال والاستثمار في مجال الفضاء، وربط المواطنين بالفرص المحلية والعالمية في مجال الفضاء».









وتحدث الأمير سلطان بن سلمان عن ترحيب دولي من وكالات الفضاء الدولية بالتعاون مع بلاده في هذا المجال «وهو ما يعكس ثقل المملكة وقدرتها وإمكانياتها»، متوقعا أن تكمل الهيئة السعودية للفضاء بناء فريق متكامل خلال عامين يتعاون مع وكالات الفضاء الدولية لبناء رحلات ومهمات علمية لاستكشاف الفضاء والمريخ والقمر برواد فضاء لأهداف علمية محددة تهم السعودية وتخدم حاضرها ومستقبلها.









في خطوة عملية جديدة للمضي قدما في تنفيذ مشروعات «رؤية المملكة 2030»، أطلق أمس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، إحدى مشروعات السياحة العملاقة غرب المملكة، الرؤية التصميمية للجزيرة الرئيسية في المشروع الذي يمثل إحدى ركائز الرؤية السعودية وستحدث قفزة في القطاع السياحي البحري للبلاد.









ويحمل المشروع الرئيسي اسم «كورال بلوم»، ويعني بالعربية (ازدهار المرجان)، حيث قالت الشركة المطورة، أمس، إن التصاميم التي أعدتها الشركة البريطانية «فوستر وشركاه» تتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية.









وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو إن تصاميم جزيرة «كورال بلوم» مستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلية في المملكة وتجسد رؤية المشروع المنتظر، مضيفا أن جزيرة (شُريرة) التي سيقام عليها المشروع تمثل البوابة الرئيسية والتي من المقرر أن تضم 11 منتجعا وفندقا يتولى تشغيلها عدد من أشهر علامات الضيافة العالمية.









ويشمل التصميم إنشاء شواطئ جديدة على الجزيرة الشبيهة بـ«الدولفين»، بالإضافة إلى بحيرة مستقلة، في وقت وضعت التصاميم اعتبارات التنوع البيولوجي والمحافظة على أشجار المانغروف، كما أن مكونات البناء والتشييد جميعها تساعد على حماية الطبيعة البكر للجزيرة.









أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتداء وصفه بجريمة حرب، نفذته الميليشيات الحوثية بطائرة من دون طيار مفخخة استهدفت مطار أبها الدولي، في الوقت الذي صدت فيه دفاعات التحالف هجومًا بطائرتين مسيّرتين أخريين استهدفتا مناطق مدنية سعودية.









وقال التحالف إن الاعتداء نتج عنه تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.









وتزامن العدوان الحوثي مع وصول المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ إلى الرياض في أول رحلة خارجية يقوم بها منذ تعيينه الأسبوع الماضي.











واستقبل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان المبعوث الأمريكي والمبعوث الأممي مارتن غريفيث وناقش معهما ملف اليمن والاعتداءات الحوثية.









وقوبل الهجوم الإرهابي بإدانات واسعة، إذ أدان البيت الأبيض الهجوم، ونقل تقرير لقناة «العربية» عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله إن «الحوثيين يريدون إطالة الحرب في اليمن من خلال محاولة استهداف السعودية»، مؤكدًا مواصلة العمل للتوصل إلى حل سلمي في اليمن. في حين قالت الخارجية الأميركية: «سنقف مع حلفائنا في المملكة، ولدينا خيارات للتعامل مع الحوثيين، من بينها العقوبات»، طبقًا للتقرير ذاته.









وأظهر التحالف صورًا لبقايا حطام «المسيرة المفخخة»، التي تطابق نسخة إيرانية الصنع من طراز «أبابيل». وقرأت مصادر يمنية التصعيد بأنه ضغط من إيران لكي تخلق أزمة استباقية لأي تفاهم أمريكي - حوثي محتمل، في ظل جهود واشنطن لحل الأزمة.