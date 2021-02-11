حصول 107 أفراد من الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط على لقاح كورونا

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن حوالي 107 أشخاص من الأطقم الطبية بمستشفيات عزل الحميات والصدر وأبوتيج حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.
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وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه يجرى العمل على تطعيم كل الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل بأسيوط تباعا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا على إعطاء جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لكل من الأطقم التي تتلقى اللقاح.
وكانت وزارة الصحة أوضحت أن التطعيمات آمنة وخضعت لكل التحاليل التي أثبتت فعاليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.