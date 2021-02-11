ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حصول 107 أفراد من الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط على لقاح كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:13 ص
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
قال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن حوالي 107 أشخاص من الأطقم الطبية بمستشفيات عزل الحميات والصدر وأبوتيج حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا:

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه يجرى العمل على تطعيم كل الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل بأسيوط تباعا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا على إعطاء جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لكل من الأطقم التي تتلقى اللقاح.

وكانت وزارة الصحة أوضحت أن التطعيمات آمنة وخضعت لكل التحاليل التي أثبتت فعاليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة لاندروفر ديفندر كلاسيك سيارة فيلم أفريكانو بمحرك جبار.. صور

بأقل من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سعرًا في هذه القائمة موديل 2021

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور