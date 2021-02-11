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فن

في ذكرى رحيله.. تعرف على أبرز إيفيهات علاء ولي الدين

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:44 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تحل اليوم، الخميس 11 فبراير، ذكرى رحيل الفنان الراحل علاء ولى الدين، الذي ولد في 28 سبتمبر عام 1963، بقرية الجندية مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ورحل بـ عز شبابه في مثل هذا اليوم عام 2003، عن عمر يناهز الـ40 عامًا.


اشتهر علاء ولي الدين بعدد من الأفيهات المميزة، منها: "جايب لي ورد وأنا مفطرتش من الصبح"، "موت بغيظك أنا حلوة وزي القمر"، و"يا عيني على الحلو لما تبهدله الأيام"، "كابتن هو كله ضرب ضرب مفيش شتيمة"، و"ممكن نقف 50 دقيقة حداد على روح بابا"، و"موت بغيظك أنا حلوة وزي القمر".


و"هتقولهم لى نيللي نيللي هقولهم لك شريهان شريهان"، و"أنا عاوزه أتجوز على مزاجي واحد مطأطأ كده"، و"والله لأضربها على بؤها الولية دي"، و"اعمل نفسك ميت"، وغيرها.

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