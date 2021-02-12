تسليم الدفعة الأولى من مبادرة «دراجتك.. صحتك» لشباب شمال سيناء

سلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، دراجات المرحلة الأولى من مبادرة، «دراجتك.. صحتك» بالمدينة الشبابية بالعريش، شمال سيناء ، اليوم الخميس وذلك بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وكليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة، وأسر بعض الشباب الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المبادرة، التي تعود بالنفع على أبناء المحافظة

وقال الوزير، إن مبادرة «دراجتك.. صحتك» هي مبادرة قومية لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجة في حياتهم اليومية، وأن الهدف من المبادرة استخدام الدراجة في إطار خطة الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتعايش مع أزمة فيروس كورونا، للمساهمة في التباعد وتجنب العدوي.



وتأتي المبادرة لتشجيع المواطنين على الممارسة الرياضية، من خلال رياضة ركوب الدراجات ، حيث تم تشكيل لجنة من المديرية الشباب لاستلام الدراجات من شركة الشحن، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة نحو التسليم.

تضم الدفعة الأولى من الدراجات التي وصلت إلى محافظة شمال سيناء دراجتين على سبيل عينات حيث سيتم فتح الباب أمام الراغبين من الشباب للتسجيل علي للبوابة الرئيسية للوزارة ، سواء دراجات جبلي او دراجات هجين، وتجري عملية تسليم الدراجات للمسجلين من خلال مطابقة الكشوف، والتأكيد على الضمانات اللازمة ومراجعة الفنى وضبط سرعات الدراجة، مؤكدا علي تواصل عملية تسليم الدراجات لحين انتهاء العدد المحدد للأعضاء المسجلين في الكشوف حسب أولوية الحجز.



وقد أطلقت وزارة الشباب والرياضة ثلاثة مراحل من مبادرة "دراجتك ..صحتك " في مختلف المحافظات ، حيث لاقت اقبالا كبيرا من الشباب، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية و نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع ، فى ظل السعى لتحويلها الى وسيلة مواصلات أساسية ، فى الفترة المقبلة ..

هذا الي جانب حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضة اسلوب حياة، اضافة إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتساهم استخدام الدراجه في تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها ، كما أنها تعتبر صديقه للبيءه في اماكن استخدامها،حيث يتم تنفيذ المبادرة من خلال التوعية بالإجراءات الوقائية حيال فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على أهمية استهلاك الوقود، من خلال الاعتماد على الدراجات الهوائية كلما كان متاح ذلك، والتوعيه بالترشيد في استهلاك المياه.

وقد تضمنت المرحلة الثالثة من المبادرة التعاقد مع شركة لتقديم خدمات التحصيل الالكترونى من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع احدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات لمحافظات الجمهورية .





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