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أخبار العالم

قرار عاجل من البنك المركزي السعودي

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:19 م
البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي
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محمود نوفل
 

اعلن البنك المركزي السعودي عن إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 من فبراير الجاري، وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية. 

وذكر البنك في بيان له بحسب صحيفة المناطق السعودية قائلا :  وفور إطلاقه سيمكن النظام المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع

وبين البنك المركزي قائلا : أن النظام تم الإشراف عليه من قبل البنك المركزي، حيث يعد خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية.

 وأضاف البيان قائلا : يساهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة.. في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد

وافاد  البنك المركزي قائلا : بان النظام الذي طورته المدفوعات السعودية سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، وسيساهم أيضًا في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين

وأكد البيان أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويساهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي، مشيرا الي انه وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين البنوك المحلية بشكل فوري وبرسوم أقل
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