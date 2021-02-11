ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تشييع جنازة علي حميدة غدا بعد صلاة الجمعة

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:48 م
تشييع جنازة علي حميدة
تشييع جنازة علي حميدة غدا بعد صلاة الجمعة
Advertisements
ايمن محمود
أكد الدكتور عادل مسلمانى صديق الفنان علي حميدة مدير محو الأمية بمطروح أنه من المقرر تشييع جثمان الفنان علي حميده غدا الجمعة.

واضاف  أنه تم اتفاق الأسرة أن يكون تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة الجمعة من منزل الاسرة بمنطقة الريفية بمدينة مرسى مطروح.

جدير بالذكر، أن على حميدة عاني منذ ما يقرب من شهر من المرض، ونقل إلى معهد ناصر 23 يوما، وعاد إلى منزله بمدينة مرسى مطروح، وتوفى بين أهله بعد عودته واستكمال علاجه، بعد مرضه في الكبد والرئة.

ونعى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الفنان علي حميده موكدا أنه يتقدم بالنيابة عن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور على حميدة الذى يعد علم من أعلام المحافظة سائلا المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته واهالى مطروح جميعا الصبر والسلوان.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. تشييع جثمان والدة حسن الرداد بدمياط

تكثيف أمني خلال تشييع جثمان والدة حسن الرداد

الدمايطة يثيرون أزمة في جنازة والدة حسن الرداد.. والأمن يفرقهم.. تفاصيل

لحظة دفن جثمان والدة الفنان حسن الرداد.. فيديو

أسرة الراحل عزت العلايلي تتلقى واجب العزاء في المقابر

جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"

ترشيحاتنا

بالمستندات.. المحكمة ترفض فسخ عقد الشرنوبي مع سارة الطباخ

أول تعليق لـ نتنياهو بعد وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ

مش للمسلمين بس ..."دار علوم": لا يوجد ما يمنع قبول أي طالب مهما كانت ديانته

آسفة على إزعاجي.. انتحار نجمة تيك توك شهيرة بشكل مفاجئ

هل مَن لم تتزوج في الدنيا لها أجر الشهيد؟ الإفتاء تجيب

دماء من الفم.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفنان علي حميدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحولت إلى اللون الأسود.. كورونا يتسبب في بتر أصابع مسنة.. تفاصيل

لمرضى الربو.. تناول هذا النوع من الشاي وشاهد النتيجة

تحقيق في جريمة قتل ينتهي بأغرب مفاجأة.. والسبب هوية القتيل.. شاهد