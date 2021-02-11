تشييع جنازة علي حميدة غدا بعد صلاة الجمعة

أكد الدكتور عادل مسلمانى صديق الفنان علي حميدة مدير محو الأمية بمطروح أنه من المقرر تشييع جثمان الفنان علي حميده غدا الجمعة.





واضاف أنه تم اتفاق الأسرة أن يكون تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة الجمعة من منزل الاسرة بمنطقة الريفية بمدينة مرسى مطروح.





جدير بالذكر، أن على حميدة عاني منذ ما يقرب من شهر من المرض، ونقل إلى معهد ناصر 23 يوما، وعاد إلى منزله بمدينة مرسى مطروح، وتوفى بين أهله بعد عودته واستكمال علاجه، بعد مرضه في الكبد والرئة.



