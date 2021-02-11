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ديني

خالد الجندى: الله سيحاسبنا عن التقاعس فى مساعدة الدولة.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:10 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
ناشد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، العلماء والشيوخ، أن يعلموا الناس أهمية عبادة الشكر، موضحًا أن الدولة تقوم بعمل إصلاح غير مسبوق في مناحى الحياة.

وقال الجندي: "مش عيب أبدًا أنك تشيد بشئ فيه إصلاح"، وتلى قوله تعالى:" الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ"، و" إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَٰحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ".

وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc": "أيوه البلد فيها مشاكل اقتصادية وفى أمكان كثيرة زى أي بلد في العالم.. أنما لما تلاقى أن الرئيس يوعد علانية بتطوير القرى الـ4500 سينتهون في 3 سنوات ..عمر الراجل ما وعد بحاجة وأخلف..اللهم صلى على النبى ربنا يبارك له.. ونحن نثق فيك يا ريس".
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