خالد الجندى: الله سيحاسبنا عن التقاعس فى مساعدة الدولة.. فيديو

ناشد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، العلماء والشيوخ، أن يعلموا الناس أهمية عبادة الشكر، موضحًا أن الدولة تقوم بعمل إصلاح غير مسبوق في مناحى الحياة.





وقال الجندي: "مش عيب أبدًا أنك تشيد بشئ فيه إصلاح"، وتلى قوله تعالى:" الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ"، و" إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَٰحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ".



