أفكار هدايا رائعة لعيد الحب لابنتك

فاجئي طفلك بكتاب تلوين رائع يحتفي بعلاقتك العاطفية معها. إذا بحثت بشكل أعمق قليلًا ، فستجد كتبًا بمواضيع الوالدين والبنت. ولكن ، إذا لم تتمكن من العثور على ذلك ، فابحث عن شيء يبهجها أو يلهمها على الفور.





. وسائد محشوة

الوسائد المحشوة الملونة تقدم أيضًا هدايا رائعة للفتيات. احصل على واحدة تعرف أنها ستجعل يوم طفلك ، سواء كانت وسادة لامعة أو مطرزة أو مخصصة بها صورة عائلية من الإجازة الأخيرة التي قضيتها معًا. هدية عيد الحب هذه سوف تذوب قلبها في كل مرة تحتضنها!





. البطاقات اليدوية

إذا كانت الحرف اليدوية اليدوية هي الشيء الذي تفضله ، فيجب أن تجعل ابنتك العزيزة بطاقة مصنوعة يدويًا، احصل على المواد من متجر الحرف المحلي ، أو أعد تدوير الأشياء الموجودة في المنزل لإنشاء بطاقة مذهلة لأميراتك الصغيرة.









ألحفة

الألحفة مريحة ومفيدة ، وستظل تذكّر فتاتك الصغيرة دائمًا بمدى حبك لها. سواء أكنت ماكرة وخياطة واحدة ، أو اخترت شرائها ، فستكون هدية مثالية لابنتك. اختر الألوان التي تحبها ، أو احصل على لحاف ذي إصدار محدود وأضف لمسة شخصية إليه. هدية عيد الحب هذه ستسرق قلب طفلك!