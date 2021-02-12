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مرأة

أفكار هدايا رائعة لعيد الحب لابنتك

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري

عيد الحب هو أحد أكثر أيام السنة المنتظرة ، فهو يوم لمشاركة مشاعرك مع أحبائك. إذا كنت تخطط لجعل عيد الحب هذا يومًا مميزًا لطفلك الصغير ، وتريد أن تمنحها شيئًا آخر غير علبة الحلوى ، لدينا بعض الأفكار الرائعة لهدايا عيد الحب للفتيات الصغيرات والتي ستفاجئ طفلك الصغير وتجعل هذا اليوم لاينسي


. كتب التلوين
فاجئي طفلك بكتاب تلوين رائع يحتفي بعلاقتك العاطفية معها. إذا بحثت بشكل أعمق قليلًا ، فستجد كتبًا بمواضيع الوالدين والبنت. ولكن ، إذا لم تتمكن من العثور على ذلك ، فابحث عن شيء يبهجها أو يلهمها على الفور.


. وسائد محشوة
الوسائد المحشوة الملونة تقدم أيضًا هدايا رائعة للفتيات. احصل على واحدة تعرف أنها ستجعل يوم طفلك ، سواء كانت وسادة لامعة أو مطرزة أو مخصصة بها صورة عائلية من الإجازة الأخيرة التي قضيتها معًا. هدية عيد الحب هذه سوف تذوب قلبها في كل مرة تحتضنها!

. البطاقات اليدوية
إذا كانت الحرف اليدوية اليدوية هي الشيء الذي تفضله ، فيجب أن تجعل ابنتك العزيزة بطاقة مصنوعة يدويًا، احصل على المواد من متجر الحرف المحلي ، أو أعد تدوير الأشياء الموجودة في المنزل لإنشاء بطاقة مذهلة لأميراتك الصغيرة. 


 ألحفة
الألحفة مريحة ومفيدة ، وستظل تذكّر فتاتك الصغيرة دائمًا بمدى حبك لها. سواء أكنت ماكرة وخياطة واحدة ، أو اخترت شرائها ، فستكون هدية مثالية لابنتك. اختر الألوان التي تحبها ، أو احصل على لحاف ذي إصدار محدود وأضف لمسة شخصية إليه. هدية عيد الحب هذه ستسرق قلب طفلك!
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