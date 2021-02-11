محافظ القاهرة يلتقي بأعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بأعضاء مجلس النواب الجدد ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بديوان عام المحافظة، وذلك ضمن لقائه مع النواب عن محافظة القاهرة.

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بأعضاء مجلس النواب الجدد ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بديوان عام المحافظة، وذلك ضمن لقائه مع النواب عن محافظة القاهرة.

ووجه المحافظ التحية لأعضاء مجلس النواب لتوليهم مهام المسئولية في هذه المرحلة، مؤكدًا المسئولية الوطنية المشتركة بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب لخدمة مصالح الوطن.









من جانبهم، عرض نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العديد من المقترحات والاستفسارات التي تعكس تطلعات المواطنين في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.









فيما وعد محافظ القاهرة باستمرار هذه اللقاءات بشكل دوري لتحقيق أكبر قدر من التعاون مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.