مات قبل ما يشوفها.. أنيسة حسونة تكشف لأول مرة صاحب فكرة مستشفى الناس

قالت أنيسة حسونة، المدير التنفيذى لـ مستشفي الناس، ومؤلفة كتاب دون سابق إنذار لمحاربة السرطان، إن مستشفى الناس من المؤسسات الضخمة، موضحة: "من عامين ماضيين لم أتوقع أن يتم ما تم حاليًا".





وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن مستشفى الناس بدأ برسالة من أحد الأشخاص، مؤكدة: "كنت مقبلة على إجراء عملية جراحية ولم يخطر فى بالى أن من يتحدث معى يتحدث بكل هذه الحقيقة".





ولفتت إلى أنها تلقت اتصالا ثانيا بعد فترة، وعندما ذهبت لـلمستشفي بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، انبهرت بما يتم.





وأشارت إلى أن هناك غرفة بالمستشفى تتحكم فى إضاءة المستشفي، والهواء فى المستشفي".





وتابع أن الراحل الحاج خميس عصفور، هو المؤسس الأول لـمستشفى الناس، وأن الراحل استقبل مصممين أجانب وقام بتصميم المستشفي، وكشفت أن الراحل كان يعالج فى الخارج وأمر بتأسيسي المستشفي".





وكشفت أن الراحل توفى قبل الانتهاء من عمل المستشفي، وأبناؤه استكملوا ما بدأ فيه الراحل.