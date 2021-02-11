اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم.. العالمات في طليعة الكفاح ضد كورونا

يوافق اليوم، الخميس الـ11 من فبراير، الذكرى السنوية للاحتفال بـ اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، والذي يهدف للاحتفاء بالدور الذي تلعبه السيدات والفتيات في مجال العلوم والتكنولوجيا، ويقدم هذا اليوم فرصة لتعزيز وصولهن إلى هذا الميدان ومشاركتهن مشاركة كاملة ومتساوية فيه.





يمكن القول إن بداية فكرة "اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم" تعود إلى عام 2015، إذ قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ22 من ديسمبر لعام 2015 تخصيص يوم دولي للاحتفاء بالدور الهام الذي تضطلع به السيدات والفتيات في هذا المجال.





وتتصدر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تعمل على تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، الاحتفال بهذه المناسبة بالتعاون مع سائر المؤسسات المعنية والشركاء من المجتمع المدني.









وبالنسبة إلى شعار اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم وموضوعه الأساسي لهذا العام 2021 فهو: "العالمات في طليعة جهود التصدي ضد وباء كورونا"، والسبب وراء ذلك يرجع إلى أن تفشي الجائحة على مستوى العالم أظهر بوضوح الدور الهام للباحثات خلال مراحل مختلفة من الصراع ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بداية من تطوير المعرفة بشأن الفيروس مرورًا بتطوير تقنيات لإجراء الفحوصات والاختبارات الطبية ووصولًا إلى تطوير لقاح ضد الفيروس.





لكن في الوقت ذاته كان لجائحة كورونا تأثير سلبي على العالمات والباحثات، وخاصة اللاتي في مراحل مبكرة من حياتهن المهنية، وهو ما أدى إلى توسيع الفجوة القائمة بين الجنسين في مجال العلوم وكشف الفوارق بين الجنسين في النظام العلمي، والتي يجب معالجتها من خلال سياسات ومبادرات وآليات جديدة لدعم النساء والفتيات هذا المجال.



