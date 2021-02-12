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رياضة

محمد شريف بعد التتويج ببرونزية كأس العالم: فخور جدا بوجودي في النادي الأهلي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:03 ص
صدى البلد
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سيد احمد
حرص محمد شريف لاعب النادى الاهلى على التعليق على تتويج الفريق  ببرونزية  كاس العالم للاندية   بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي. 

ونشر شريف عدة صور له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات  " انستجرام ".

وعلق شريف قائلا " حقيقي انا فخور جدا ان انا موجود ف نادي كبير زي النادي الاهلي وان شاء الله الي جاي احسن وافضل للنادي
مبروك لجمهور النادي الأهلي.. مبروك اللاعيبه الرجاله..  ثالث عالم  ".

توج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

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