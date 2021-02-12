ضبط ٩.٩ طن أرز ودقيق مغشوش فى حملات تموينية بالقاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (9٫9 طن "أرز – دقيق فاخر – زيت طعام" – 600 عبوة "زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر عليها علامات تجارية مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسجلة – 4200 عبوة فارغة وإستيكر عليها ذات العلامات التجارية المقلدة والمغشوشة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية ) بمحافظة القاهرة.





وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.