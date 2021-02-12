ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط ٩.٩ طن أرز ودقيق مغشوش فى حملات تموينية بالقاهرة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:01 ص
سلع تموينية
سلع تموينية
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (9٫9 طن "أرز – دقيق فاخر – زيت طعام" – 600 عبوة "زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر عليها علامات تجارية مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسجلة – 4200 عبوة فارغة وإستيكر عليها ذات العلامات التجارية المقلدة والمغشوشة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية ) بمحافظة القاهرة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 34 ألف عبوة سلع غذائية فاسدة مغشوشة بالقليوبية

صاحب مخبز يستولى على 1.5 مليون جنيه.. ضبط 1241 قضية تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 12 ألف قطعة ملابس مهربة جمركيا داخل مخزن في الإسماعيلية

ضبط 28 طن سكر وأرز ومكرونة مجهولة المصدر داخل مخزن بالجيزة

ضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بكفر الشيخ

ضبط 7 أطنان منظفات صناعية مغشوشة بالمنوفية

ترشيحاتنا

وزارة الصحة تعلن أسباب ارتفاع إصابات كورونا في شهر رمضان

بعد 33 يوما في جزيرة مهجورة.. الصدفة تقود لإنقاذ رجلين وامرأة من مصير مروع

في ذكرى ميلاد عمر الحريري.. حكاية إصابته بالسرطان

نواب بريطانيون يحذرون: لقاح كورونا لا فائدة منه في هذه الحالة.. وارتداء الكمامات إلى الأبد

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية

عارف بعض التفاصيل.. أحمد موسى: القرار المناسب بشأن الدراسة يوم الأحد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 33 يوما في جزيرة مهجورة.. الصدفة تقود لإنقاذ رجلين وامرأة من مصير مروع

بالدولار .. تعرف على سعر بدلة ياسمين صبرى

بالأسود.. ابنة أحمد زاهر تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها