الحماية المدنية أنقذت ابنته.. مصرع أستاذ جامعي حرقا داخل شقته في الدقي

لقى أستاذ جامعي مصرعه حرقا اثر اشتعال النيران داخل شقته بمنطقة الدقي بينما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ ابنته.





تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل شقة بمنطقة الدقي، انتقلت على الفور قوات الامن وسيارات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق الذي التهم غرفة بالشقة قبل امتداده لباقي الشقة والعقار.





تراس المقدم هانى الحسيني رئيس مباحث الدقي قوة امنية فرضت كردونا حول العقار حتى إنهاء عمليات الإخماد بينما أخلت قوات الحماية المدنية القاطنين به.





وكشفت تحريات اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان الشقة يقطن بها استاذ جامعي بجامعة الازهر بالمعاش يبلغ من العمر ٨٣ عاما وتقيم برفقته ابنته ٥٠ عاما وان النيران اندلعت داخل غرفة ينام بها الاستاذ الجامعي نتيجة ماس كهربائي ولم تشعر به ابنته لنومها ايضا ما ادي الي احتراق جسده ووفاته.



