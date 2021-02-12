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رياضة

وليد سليمان يهنئ جماهير ولاعبي ومجلس إدارة الأهلى على التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:21 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ وليد سليمان لاعب النادى الاهلى ، جماهير ولاعبى و مجلس ادارة  النادى الاهلى على تتويج المارد الأحمر ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.


ونشر سليمان صورة له مع الكابتن محمود الخطيب و بعض لاعبى الفريق وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 


وعلق وليد سليمان قائلا " مبروك الفوز لأعظم جمهور في الكون و مبروك لمجلس الادارة و مبروك لكل اللاعبين و كنتم رجال و عند الموعد دائمًا ".


و توج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

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