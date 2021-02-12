بعد 4 ساعات متواصلة.. طبيب ينجح في استخلاص غراء لصق بشعر سيدة

تمكن طبيب أمريكي في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة الأمريكية من استخلاص مادة غراء في شعر سيدة بالغة من العمر 40 عاما بعدما استغاثت بالأطباء عبر وسائل التواصل الإجتماعي .





حسب ما ورد في صحيفة " تايمز" الأمريكية، فإن السيدة الأربعينية، عانت لمدة شهر من لصق مادة غراء في بصيلات شعرها و عدم تمكنها من فكها بكل الطرق .





استغاثت السيدة عبر وسائل التواصل الإجتماعي بأي طبيب في الولايات المتحدة يمكنه مساعدتها في محنتها لأنها لم تعد قادرة على استخدام المشط لتمشيط شعرها بعد استخدام رذاذ بالغراء لشعرها .





تطوع طبيب أمريكي ليساعد تلك السيدة، بعد انتشار مقطع الفيديو التي ظهرت من خلاله تتحدث عن مشكلة شعرها، و قام بالتواصل معها وأكد له أنه سيحاول تفكيك بصيلات شعرها من الغراء مجانا بدون مقابل .