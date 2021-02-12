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منوعات

بعد 4 ساعات متواصلة.. طبيب ينجح في استخلاص غراء لصق بشعر سيدة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تمكن طبيب أمريكي في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة الأمريكية من استخلاص مادة غراء في شعر  سيدة بالغة من العمر 40 عاما بعدما استغاثت بالأطباء عبر وسائل التواصل الإجتماعي . 

حسب ما ورد في صحيفة " تايمز" الأمريكية، فإن السيدة الأربعينية، عانت لمدة شهر من لصق مادة غراء في بصيلات شعرها و عدم تمكنها من فكها بكل الطرق . 

استغاثت السيدة عبر وسائل التواصل الإجتماعي بأي طبيب في الولايات المتحدة يمكنه مساعدتها في محنتها لأنها لم تعد قادرة على استخدام المشط لتمشيط شعرها بعد استخدام رذاذ بالغراء لشعرها . 

تطوع طبيب أمريكي ليساعد تلك السيدة، بعد انتشار مقطع الفيديو التي ظهرت من خلاله تتحدث عن مشكلة شعرها، و قام بالتواصل معها وأكد له أنه سيحاول  تفكيك بصيلات شعرها من الغراء مجانا بدون مقابل . 
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