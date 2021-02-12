محاكمة ترامب.. الادعاء يطالب بمنع الرئيس السابق من العودة إلى البيت الأبيض

دعا النائب الديمقراطي جيمي راسكين كبير المدعين في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، إلى منعه من العودة إلى البيت الأبيض.





وقال راسكين مخاطبا أعضاء الكونجرس أمس الخميس: "زملائي الأعزاء، هل يوجد داخل هذه القاعة ولو سياسي واحد، يؤمن بأن دونالد ترامب سيكف عن التحريض على العصيان بهدف تحقيق ما يبتغيه إذا سمح مجلس الشيوخ بعودته إلى المكتب البيضاوي مرة أخرى؟".





وتساءل النائب ما إذا سيخاطر أعضاء مجلس الشيوخ "بحياة أفراد الشرطة أو سلامة عائلاتهم أو مستقبل البلاد الديمقراطي"، داعيا إياهم لتأييد عزل ترامب بتهمة التحريض على العصيان.





واختتم جانب الإدعاء مداخلاته أمام مجلس الشيوخ يوم الخميس، والتي استغرقت يومين ومن المقرر أن يبدأ جانب الدفاع بتقديم الإفادات أمام المجلس ابتداء من اليوم الجمعة.



