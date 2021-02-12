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أخبار البلد

حدث ليلا.. مصرع أستاذ جامعي حرقا داخل شقته.. الصحة تعلن أسباب ارتفاع إصابات كورونا في شهر رمضان.. ابنة أحمد زاهر تثير الجدل

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:11 ص
حدث ليلًا
حدث ليلًا
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حمادة خطاب
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها...

الحماية المدنية أنقذت ابنته.. مصرع أستاذ جامعي حرقا داخل شقته في الدقي
لقى أستاذ جامعي مصرعه حرقا اثر اشتعال النيران داخل شقته بمنطقة الدقي بينما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ ابنته. 
تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل شقة بمنطقة الدقي، انتقلت على الفور قوات الامن وسيارات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق الذي التهم غرفة بالشقة قبل امتداده لباقي الشقة والعقار. 


يتزامن شهر أبريل هذا العام مع حلول شهر رمضان الكريم وكعادة الشعب المصرى يحبون التجمع وتبادل الزيارة، ويعد الحذر وتقليل الاختلاط أمرا لا غنى عنه لمواجهة انتشار كورونا.


نشرت ملك أحمد زاهر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة. 


دعا النائب الديمقراطي جيمي راسكين كبير المدعين في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، إلى منعه من العودة إلى البيت الأبيض.

وقال راسكين مخاطبا أعضاء الكونجرس أمس الخميس: "زملائي الأعزاء، هل يوجد داخل هذه القاعة ولو سياسي واحد، يؤمن بأن دونالد ترامب سيكف عن التحريض على العصيان بهدف تحقيق ما يبتغيه إذا سمح مجلس الشيوخ بعودته إلى المكتب البيضاوي مرة أخرى؟".


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