للتأكد من إجراءات السلامة المهنية.. حملة مكبرة للتفتيش على المصانع بمنطقة الصفا الصناعية بالخانكة

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية حملة موسعة للتفتيش على المصانع بمنطقة الصفا الصناعية.





وقال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة إن الحملة شارك فيها شرطة المرافق ومسئولي الإدارات والإشغالات والبيئة بالوحدة المحلية.









وأضاف أن الحملة قامت بالمرور علي بعض المصانع بمنطقة الصفا الصناعية بعرب العليقات بمتابعة التشغيل للمصنع بالإجراءات الصحيحة من الترخيص والصحة والسلامة المهنية ووضع فلاتر للمصانع التي ينبعث منها ادخنة للحفاظ علي صحة العاملين بها والمواطنين لعدم انبعاث روائح وادخنة مضرة لصحة المواطنين.





وأشار الى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل مصنع يعمل بدون ترخيص وعدم وضع فلاتر لكل مدخنة وكذلك المصانع المخالفة التي تضع تركمات واشغالات فى الطرق.

كما تم التأكد من ارتداء الكمامات للحفاظ علي سلامة جميع العاملين بالاضافة الى فحص إجراء الكشف الحراري على جميع العاملين للمصانع وتطبيق التباعد والمسافات بين العمال وتم التشديد على ضرورة إلزام أصحاب المنشآت الصناعية بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد و الحد من إنتشاره حفاظًا على صحة و سلامة العاملين بها.





من ناحية اخري اكد نائب رئيس المدينة انه تم تحرير 30 محضر كمامات و3 محاضر وضع مخلفات خلال الحملة. شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة موسعة للمرور على الأسواق العمومية وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر إن الحملة استهدفت المرور على السوق العمومي بالمدينة لمتابعة مدى التزام الباعة داخل السوق من خلال الافتراش داخل الأماكن المخصصة لمنع وجود تكدس مرورى وزحام فى الشوارع والتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم ورفع كافة الإشغالات وتحصيل مستحقات الدولة تنفيذا لسيادة القانون.





وأشار رفعت الى أن حملات المرور على الأسواق ومتابعتها مستمرة داخل قرى الوحدات المحلية والمدينة وذلك من خلال اللجنة المشكلة من إدارة المتابعة والايرادات والإشغالات والنظافة بهدف رفع كافة الإشغالات وإلزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم والقضاء على الزحام والشلل المرورى وتحصيل مستحقات الدولة من قبل إدارة الإيرادات.







