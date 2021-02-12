إزالة 6 حالات تعد علي الأراضي الزراعية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدًا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

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في نفس السياق نفذت نفذت الوحدات المحلية لمراكز( ادكو - بدر - كفر الدوار - إيتاي البارود - حوش عيسى )، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 549 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 150 م٢ بعزبة الحلواني بإدكو عبارة عن سور من الحجارة البيضاء كما تم إزالة أساس من الطوب الأحمر والحجارة البيضاء بنزلة صفار بمساحة 89 م٢.

- إزالة تنده مخالفة علي أرض زراعية بمساحة 160م٢ بمركز بدر.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعيه بمساحة 150 متر بحوش عيسى عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض .

- إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقتي الكدوة والمكمورة بكفر الدوار والتحفظ على معدات البناء "الخلاطة والاخشاب".

- إزالة شده خشبيه لصبه دور ثاني مخالف بقرية ارمانيا بايتاى البارود.

و نفذت الوحدات المحلية لمراكز حوش عيسى- الدلنجات - دمنهور - ايتاي البارود - أبو حمص ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين أسفرت الحملة عن إزالة 16 حابة تعدى على مساحة 4290 م٢