الكويت: استهداف الحوثيين مناطق في السعودية تحد سافر للقانون الدولي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات مواصلة استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل الميليشيات الحوثية عبر إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية.





وقالت الوزارة في بيان إن "مواصلة هذه الأعمال الإرهابية والإصرار عليها يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة وتحديا سافرا للقانون الدولي والإنساني وتقويضا للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر الأمر الذي تجدد فيه دولة الكويت دعوتها للمجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن ‏للقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين".





واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.





وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي في اوقات نتفرقة أمس الخميس.





وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، في رسالة لمجلس الأمن، إن الهجوم الحوثي الأخير على مطار أبها "عمل إرهابي" استهدف البنية التحتية المدنية وهددت حياة المسافرين الأبرياء وهو يمثل "جريمة حرب".





وشددت الرسالة على ضرورة محاسبة الحوثيين بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي.





وأكدت الرسالة أن السعودية تتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين بها بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القوانين الدولية.





وأضافت أن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها الحوثيون ما زالت تعرض جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن للخطر وتزعزع الأمن الإقليمي والسلام الدولي.



