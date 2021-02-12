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رياضة

الأهلي يحسم الجدل: لا عروض لـ محمد الشناوي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:31 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي لم تتلق أي إتصالات او عروض سواء رسمية أو ودية لمحمد الشناوي حارس مرمي الفريق الاول.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ان كل إدارات الأهلي تواجدت ضمن البعثة الرسمية للقلعة الحمراء في مونديال العالم للاندية .

واضاف انه من الطبيعي أن يكون هناك تواصل بين شركات التسويق والوكلاء مع لاعبي الأهلي خاصة بعد تألقهم وأدائهم الرجولي في البطولة.

وأوضح:" ليس هناك أي عروض رسمية او ودية لمحمد الشناوي وهذا الامر غير مطروح بأي شكل ..والحارس لن يرحل ".

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالورود، فور ‏وصولها إلى مطار القاهرة، ظهر اليوم، على متن طائرة خاصة قادمة من قطر، عقب المشاركة ‏في كأس العالم للأندية التي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري والتي نجح ‏خلالها الأهلي في الحصول على المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.‏

وتواجد في مطار القاهرة، كل من: خالد الدرندلي، أمين الصندوق ومحمد الدماطي، ومحمد سراج الدين، ‏عضوي المجلس، بجانب أعضاء المجلس الذين رافقوا بعثة الفريق في قطر، وهم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي، وكذلك محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي والمنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي.

فيما لم يحضر محمود الخطيب مع البعثة؛ بسبب سفره إلى الإمارات من قطر ؛للاطمئنان على كريمته وأسرتها هناك.
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