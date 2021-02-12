ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

واعدًا ببذل أقصى جهد لدعم مؤسسات الوطن.. الأهلي يشكر الرئيس السيسي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:35 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
عبر مجلس إدارة النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لـ تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حصول فريق الكرة علي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وأكد مجلس الأهلي تقديره الكامل للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تلقتهما الرياضة المصرية في ظل توجيهات الرئيس السيسي ورعايته لكل الأندية والأبطال الرياضيين التي كانت وستظل الدافع الأكبر لرفع رأيه مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وجدد مجلس الأهلي العهد والوعد ببذل أقصي جهد لدعم مؤسسات الوطن وبما يساهم في تحقيق كل الأهداف التي تخدم المصلحة العليا للبلاد
 
وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تهنئة النادي الأهلي؛ بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية التي انتهت فعالياتها أمس الخميس.

وجاءت تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والتي جاءت كالتالي: « خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف، كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية، متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة».
واعدًا ببذل أقصى جهد لدعم مؤسسات الوطن.. الأهلي يشكر الرئيس السيسي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ يهنئ الأهلي بالتتويج ببرونزية العالم

تامر أمين عن برونزية كأس العالم للأندية: لا يزال الأهلى يصنع التاريخ

برلماني يهنىء الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية: دعم الجمهور لم يتوقف

صباح البلد يستعرض تهنئة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب للنادي الأهلي

بين التهنئة والرقص.. ماذا قال نجوم الفن عن حصول الأهلي على برونزية مونديال الأندية

الرئيس السيسي مهنئا الأهلى: أداؤكم مشرف ولن ندخر جهدا لدعم الرياضة والشباب

ترشيحاتنا

مياه المنيا تعلن ضعف المياه لمدة 48 ساعة بـ 3 مناطق

الرئيس السيسي مهنئا الأهلى: أداؤكم مشرف ولن ندخر جهدا لدعم الرياضة والشباب

أخبار العالم.. رغد صدام حسين تكشف مكان جثة أبيها.. وروسيا تهدد بقطع علاقتها بالاتحاد الأوروبي

بعد كثرة الشكاوى.. قرار جديد من التعليم بشأن مصروفات المدارس التجريبية

بعد كورونا.. علماء: الموت الأسود يقترب من البشرية

ننشر أمر إحالة طبيب الأسنان الشهير لاتهامه بهتك عرض 4 رجال.. خاص

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالنوبة القلبية

نباح كلب ينقذ سيدة من الموت بعد نشوب حريق مدمر بـ بيتها.. تفاصيل وصور

يد الجوزاء وشعر الأسد .. الجزء الأكثر جاذبية من جسمك حسب برجك