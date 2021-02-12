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محافظات

بعد انقطاع مياه الشرب.. إصلاح خط مياه منطقة شرق البحيرات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:18 م
إصلاح خط مياه منطقة
إصلاح خط مياه منطقة شرق البحيرات
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انجي هيبة
أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه الرئيسي 8 بوصة المغذي لمنطقة شرق البحيرات بمدينة القنطرة شرق.

وأشار المحافظ إلى إعادة ضخ المياه، و سرعة الاستجابة للبلاغ الوارد من منطقة شرق البحيرات بكسر خط المياه الرئيسي المغذي للمنطقة.

ووجه محافظ الإسماعيلية، بسرعة إيجاد حلول بديلة لتغذية منطقة شرق البحيرات بمياه الشرب لحين الإنتهاء من إصلاح الكسر بخط٩٠٠ المغذي للمنطقة.

وسبق أن استعانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، بسيارات مياه من المدينة والقرى وشركة المياه لشمال وجنوب سيناء؛ لتغطية احتياجات المواطنين وما يكفي لاستمرار عمل المخابز.

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