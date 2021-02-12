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رياضة

وصول حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة لمواجهة مولودية الجزائر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:37 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة مولودية الجزائر المقرر لها التاسعة مساء اليوم في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


وحرص لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفني على تفقد أرضية استاد القاهرة فور الوصول للملعب قبل النزول لإجراء عمليات الأحماء استعدادا للمباراة.


وفي نفس الوقت وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المولودية إلى استاد القاهرة  استعدادا لخوض لقاء الزمالك المرتقب.

ومن المقرر أن يعلن كلا الجهازين الفنيين عن التشكيل بعد قليل على أن يجري بعدها اللاعبون عمليات الإحماء استعدادا للقاء.
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