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رياضة

بعد الخسارة من الأهلي.. بالميراس يقترب من التعاقد مع دييجو كوستا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:19 م
دييجو كوستا
دييجو كوستا
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي بالميراس البرازيلي اقترب من التعاقد مع الإسباني دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد السابق.

وسبق أن أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، نهاية العام الماضي، فسخ عقد دييجو كوستا مع الفريق بالتراضي.

وبحسب شبكة " سكاي سبورتس" فإن دييجو كوستا يتواجد في البرازيل في الوقت الحالي للتفاوض مع بالميراس.

وأشارت الشبكة إلى أن كوستا اقترب من الانتقال لبالميراس لمدة موسمين على أن يتقاضى راتبًا سنويًا يقدر بـ 2.6 مليون جنيه إسترليني خالية من الضرائب.

وخسر نادي بالميراس، أمس الخميس أمام النادي الأهلي بركلات الترجيح، ليتوج المارد الأحمر بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية.
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